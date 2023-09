Nemecký Continental nemá obavy z čínskej konkurencie

Mníchov 4. septembra (TASR) - Nemecký výrobca automobilových komponentov Continental nemá obavy z čínskych konkurentov, ktorí sa chcú presadiť na európskom trhu. Vyhlásil to v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Nikolai Setzer. Medzi miestnymi výrobcami v Číne má už Continental mnoho partnerov a ak sa rozhodnú vyrábať aj v Európe, bude to pre firmu znamenať nové obchodné príležitosti, povedal Setzer pred otvorením mníchovského autosalónu IAA Mobility. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podnikanie na trhu s automobilovými komponentmi je už v súčasnosti veľmi konkurenčné a príchod jedného alebo dvoch nových hráčov nebude dôvodom na znepokojenie, pokračoval Setzer.



Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Continental by si približne 45 % vodičov v Nemecku v zásade vedelo predstaviť kúpu automobilu od čínskeho výrobcu. Medzi vodičmi malých vozidiel to bolo až 58 %. Je vidieť, že vo vzťahu k čínskym značkám nie sú žiadne výhrady, poznamenal Setzer.