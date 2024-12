Nemecký Dax sa prvýkrát dostal nad 20.000 bodov

Frankfurt nad Mohanom 3. decembra (TASR) - Hlavný nemecký akciový index Dax pokračuje v prelamovaní rekordov, hoci nemecká ekonomika zápasí s problémami. Dax sa prvýkrát dostal nad psychologicky dôležitú hranicu 20.000 bodov vďaka tradičnej dobrej nálade na trhoch pred koncom roka a očakávaniam týkajúcich sa uvoľňovania menovej politiky v USA aj eurozóne. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Dax sa v utorok predpoludním dostal až na nové rekordné maximum 20.038,01 bodu. Neskôr prišiel o časť ziskov a okolo 11.00 h SEČ sa nachádzal s plusom 0,30 % na úrovni 19.994,20 bodu.



Dax si od začiatku tohto kalendárneho roka pripísal približne 19 % a v priebehu uplynulého roka okolo 3000 bodov. V polovici septembra prvýkrát pokoril hranicu 19.000 bodov a v polovici marca hranicu 18.000 bodov. Nad 17.000 bodov sa prvýkrát dostal v decembri 2023.



Okrem tradične dobrej nálady na trhoch pred koncom roka akcie podporujú aj očakávania, že americká centrálna banka (Fed), ako aj Európska centrálna banka (ECB) budú pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, keďže inflácia v USA aj eurozóne sa spomalila. Ďalším pozitívnym faktorom boli dobré správy z čínskej ekonomiky.



Vývoj na burze je v ostrom kontraste so slabosťou nemeckej ekonomiky, ktorá sa nachádza na pokraji recesie. Jej problémy sa môžu ešte prehĺbiť s príchodom novej administratívy Donalda Trumpa, ktorý chce zaviesť vysoké clá na dovoz do USA, čo by malo negatívny dosah na nemeckú exportne orientovanú ekonomiku.