Nemecký Deutsche Telekom zaznamenal v 1. kvartáli prudký rast zisku

Frankfurt nad Mohanom 13. mája (TASR) - Nemecký telekomunikačný koncern Deutsche Telekom oznámil za 1. kvartál výrazný rast zisku, ktorým prekonal odhady trhov a lepšie než očakávané výsledky zaznamenala firma aj v oblasti tržieb. Výsledky podporila ako americká divízia T-Mobile, tak aj európsky biznis spoločnosti. V reakcii na výsledky Deutsche Telekom zlepšil celoročný odhad. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Deutsche Telekom oznámil, že čistý zisk za 1. štvrťrok dosiahol 3,95 miliardy eur. V rovnakom období pred rokom predstavoval 936 miliónov eur. Výsledky do veľkej miery podporil predaj niektorých aktív.



Upravený čistý zisk vzrástol o 86,3 % na 2,2 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou po lízingu (EBITDA AL) dosiahol 9,87 miliardy eur. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s EBITDA AL na úrovni 9,55 miliardy eur.



Odhady analytikov prekonala telekomunikačná spoločnosť aj v oblasti tržieb. Tie za 1. kvartál vzrástli o 6,2 % na 28 miliárd eur, zatiaľ čo analytici očakávali tržby na úrovni 27,87 miliardy eur. Tržby na organickej báze sa zvýšili o 1,7 %.



"Je to veľmi dobrý štart do nového roka," povedal finančný riaditeľ spoločnosti Christian Illek. "Pokračujeme v raste na organickej báze, čo nám umožňuje zvýšiť prognózu na celý rok," dodal.



Deutsche Telekom teraz očakáva, že upravený EBITDA AL dosiahne za rok 2022 viac než 36,6 miliardy eur. Pôvodne firma počítala s týmto ziskom na úrovni 35,5 miliardy eur.