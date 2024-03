Nemecký digitálny priemysel potrebuje imigrantov, odmieta postoje AfD

Berlín 3. marca (TASR) - Nemecká digitálna asociácia Bitkom vyjadrila znepokojenie v súvislosti s vyjadreniami krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD) o migrácii. A varovala pred dôsledkami zavedenia ich požiadaviek pre pracovný trh. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Ak by sa program AfD a postoje jej predstaviteľov pretavili do politiky, vážne by to poškodilo nemeckú digitálnu ekonomiku a jej konkurencieschopnosť, uvádza sa v stanovisku Bitkom.



Bitkom zastupuje viac ako 2200 spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 2 milióny ľudí. Asociácia ostro kritizuje postoje AfD k imigrácii a upozorňuje, že presadzovaním politiky AfD by sa nedostatok IT zručností v Nemecku masívne zhoršil.



V najväčšej európskej ekonomike je už teraz v digitálnom sektore 149.000 voľných pracovných miest, ktoré nie je možné obsadiť, uviedla asociácia s tým, že túto medzeru nemožno zaplniť bez imigrácie.



"Len v nemeckých IT a telekomunikačných spoločnostiach pracuje takmer 1,4 milióna ľudí z rôznych regiónov a krajín," povedal prezident Bitkom Ralf Wintergerst s tým, že mnohí sú z krajín mimo Európskej únie (EÚ). "Pre digitálne Nemecko sú nevyhnutní. Diverzita nás robí silnými," dodal.



Ak chce Nemecko držať krok s poprednými technologickými centrami, ako sú Spojené štáty a Čína, potrebuje prilákať najlepších IT špecialistov na svete, upozornil.



Každý, kto týchto ľudí odradil alebo odstrašil, masívne poškodzuje digitálnu ekonomiku a v konečnom dôsledku všetky firmy, ktoré používajú digitálne technológie a ich pracovnú silu, dodal.



Aj iné nemecké podnikateľské združenia vyzvali na verejnú opozíciu voči požiadavkám AfD vrátane Federácie nemeckého priemyslu (BDI).