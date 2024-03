Nemecký diskontný predajca Aldi plánuje investovať v USA 9 miliárd USD

Düsseldorf 8. marca (TASR) - Nemecký diskontný predajca Aldi plánuje investovať približne 9 miliárd amerických dolárov (8,26 miliardy eur) s cieľom otvoriť v Spojených štátoch do konca roka 2028 približne 800 nových predajní. Spoločnosť to oznámila v piatok zo svojej svojej americkej centrály v meste Batavia v štáte Illinois. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aldi nedávno dokončila prevzatie amerického maloobchodného reťazca Southeastern Grocers a jeho sietí supermarketov Winn-Dixie a Harveys. Spoločnosť uviedla, že niektoré zo 400 predajní na juhovýchode USA sa v nasledujúcich rokoch zmenia na pobočky Aldi, zatiaľ čo ostatné budú pokračovať pod svojimi súčasnými názvami. Predajne v USA sú súčasťou skupiny Aldi Süd so sídlom v nemeckom Mülheime an der Ruhr.



Spoločnosť podľa medializovaných informácií v roku 2022 dosiahla v USA čistý obrat 16,9 miliárd eur. V posledných rokoch Aldi otvárala v USA viac ako sto predajní ročne a v súčasnosti ich tam má vyše 2200. Jej hlavný konkurent v Nemecku, spoločnosť Lidl, má v USA menej ako 200 prevádzok.



Zakladatelia spoločnosti Aldi, Karl a Theo Albrechtovci, v roku 1961 rozdelili spoločnosť na dve nezávislé jednotky, Aldi Nord a Aldi Süd. Predajne Aldi vo Francúzsku, Holandsku, Poľsku a Španielsku sú súčasťou Aldi Nord, zatiaľ čo Aldi Süd expandovala do Británie, Talianska a Austrálie. Obe spoločnosti pôsobia v USA, pričom Aldi Nord obchoduje pod názvom Trader Joe's. Prvú predajňu Aldi v USA otvorili v roku 1976.