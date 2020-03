Nemecký dlh sa v roku 2019 znížil pod 60 % HDP, koronakríza ho zvýši

Frankfurt nad Mohanom 31. marca (TASR) - Nemecký dlh sa v roku 2019 opäť znížil, vďaka silným daňovým príjmom a neustále nízkym úrokovým sadzbám, a to o 16 miliárd eur na 2,053 miliardy eur. Informovala o tom v utorok centrálna banka Bundesbank.



Pomer dlhu Nemecka k hrubému domácemu produktu (HDP) prvýkrát od roku 2002 klesol pod hranicu 60 %, uviedla banka. Dostal sa tak na požadovanú úroveň, keďže podľa fiškálnych pravidiel eurozóny by dlh štátov nemal byť vyšší ako 60 % ich HDP.



Miera zadlženosti najväčšej európskej ekonomiky vlani klesla už siedmy rok po sebe, a to zo 61,9 % v roku 2018. Na ilustráciu, v roku 2002 bol štátny dlh Nemecka na úrovni 81,1 %.



Ale pandémia nového koronavírusu núti Nemecko, aby vynaložilo stovky miliárd dolárov na pomoc hospodárstvu, čím jeho dlho stúpne a znovu tak poruší fiškálne pravidlá bloku.



„V súčasnom roku sa dlh verejnej správy vzhľadom na pandémiu koronavírusu prudko zvýši. Pomer dlhu opäť vyskočí výrazne nad hranicu 60 %,“ uviedla Bundesbank vo výhľade na rok 2020.