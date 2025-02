Nemecký dodávateľ autodielov Continental zruší ďalších 3000 miest

Hannover 18. februára (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilový priemysel Continental oznámil, že do konca roka 2026 zruší ďalších 3000 pracovných miest. To je zlá správa pre automobilový sektor v krajine. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Znižovanie pracovných miest sa bude týkať najmä výskumu a vývoja, pričom viac ako polovica škrtov sa má týkať prevádzok v Nemecku.



Spoločnosť spresnila, že jej závod v Norimbergu bude v rámci škrtov zatvorený a ťažko zasiahnuté budú aj ďalšie závody v nemeckých spolkových krajinách Hesensko a Bavorsko. Plánované škrty sa "do veľkej miery" uskutočnia prostredníctvom prirodzeného odchodu, napríklad do dôchodku alebo dobrovoľného odchodu.



"Neustále zlepšujeme našu konkurenčnú silu v záujme udržateľného úspechu na trhu," povedal Philipp von Hirschheydt, vedúci automobilovej divízie spoločnosti Continental.



Continental už vlani vo februári oznámil plány na zrušenie 7150 pracovných miest do roku 2025 v rámci znižovania nákladov. Z toho 5400 miest by malo byť zrušených v administratíve a 1750 vo vývoji.



V utorok Continental spresnil, že z týchto plánovaných škrtov už uskutočnil 80 % až 90 %. S najnovším oznámením dosiahne celkový počet prepustených viac ako 10.000 osôb.



Firma na celom svete zamestnáva približne 200.000 ľudí, z toho približne 31.000 vo výskume a vývoji. Hovorca Continentalu uviedol, že cieľom spoločnosti je zredukovať do roku 2027 výdavky na výskum a vývoj na menej ako 10 % obratu.



Continental v decembri oznámil tiež, že odčlení svoju divíziu dodávateľov pre automobilový priemysel a uvedie ju na burzu. Plán však musia schváliť akcionári na valnom zhromaždení.



Táto správa prichádza v čase, keď európsky automobilový priemysel zápasí s tvrdou čínskou konkurenciou a prechodom na elektrické vozidlá.



Výrobca športových áut Porsche minulý týždeň oznámil zrušenie 1900 pracovných miest v dôsledku slabého dopytu. A koncern Volkswagen vlani v decembri dosiahol dohodu s odbormi o zrušení 35.000 pracovných miest vo svojich nemeckých pobočkách do roku 2030.



Automobilky BMW a Stellantis minulý rok varovali investorov, že ich výkonnosť v roku 2025 zaostane za očakávaniami, pričom ako dôvod uviedli slabý dopyt v Číne.