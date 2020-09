Nemecký dodávateľ Schaeffler plánuje ďalšie rušenie pracovných miest

Norimberg 9. septembra (TASR) - Nemecký priemyselný dodávateľ Schaeffler do konca roka 2022 zruší v Európe ďalších 4400 pracovných miest. Dôvodom je kríza v automobilovom sektore, uviedla v stredu firma.



Schaeffler dúfa, že ročne ušetrí až 300 miliónov eur, pričom 90 % úspor by chcel dosiahnuť do roku 2023. Náklady na reštrukturalizáciu sa odhadujú na 700 miliónov eur.



Rušenie miest sa dotkne predovšetkým 12 produkčných závodov v Nemecku vrátane domovského závodu v Herzogenaurachu a dvoch európskych podnikov mimo Nemecka. Spoločnosť dodala, že nevylučuje úplné zatvorenie závodu vo Wuppertali.



Firma už v uplynulých rokoch znižovala kapacity. V rámci programu dobrovoľných odchodov zrušila 2000 pracovných miest.



Spoločnosť uviedla, že aj napriek zotaveniu dopytu v uplynulých mesiacoch pretrváva neistota týkajúca sa budúceho vývoja pandémie nového koronavírusu, čo má výrazne negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.