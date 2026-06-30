< sekcia Ekonomika
Nemecký dovoz medziročne zdražel o 6,8 %, najprudšie od decembra 2022
Hlavným motorom celkového rastu zostali ceny dovážaných energií, ktoré sa oproti vlaňajšiemu máju posilnili o 37,2 % po aprílovom raste o 31 %.
Autor TASR
Wiesbaden 30. júna (TASR) - Nemecké dovozné ceny v máji v súlade s očakávaním trhu medziročne vzrástli o 6,8 %. Tempo ich rastu sa tak zrýchlilo po tom, ako v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka stúpli o 5,3 %. Ceny nemeckého dovozu sa zvýšili už tretí mesiac v rade, a to najrýchlejším tempom od decembra 2022. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správu portálu tradingeconomics.
Hlavným motorom celkového rastu zostali ceny dovážaných energií, ktoré sa oproti vlaňajšiemu máju posilnili o 37,2 % po aprílovom raste o 31 %. Medziročné zdraženie importu energií bolo najprudšie od októbra 2022. Výrazne boli medziročne vyššie ceny ropy (59,3 %), minerálneho oleja (57,3 %), elektriny (44,1 %), čierneho uhlia (12,7 %) a zemného plynu (10,4 %). Prudko stúpli aj ceny medziproduktov (10,1 %). Dôvodom bolo zvýšenie cien neželezných kovov a polotovarov z neželezných kovov (30,3 %), najmä drahých kovov (46,6 %). Zdraželi aj investičné tovary (2,2 %).
Pokračoval však pokles cien dovážaných spotrebných tovarov, ktoré sa v máji medziročne znížili o 1,3 % po aprílovom poklese o 1,4 %. Ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 1,7 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby sa nezmenili.
Medzimesačne sa ceny nemeckého importu zvýšili o 0,7 %. Znamená to, že ich rast sa spomalil po tom, ako v sa apríli posilnili o 1,2 %.
Hlavným motorom celkového rastu zostali ceny dovážaných energií, ktoré sa oproti vlaňajšiemu máju posilnili o 37,2 % po aprílovom raste o 31 %. Medziročné zdraženie importu energií bolo najprudšie od októbra 2022. Výrazne boli medziročne vyššie ceny ropy (59,3 %), minerálneho oleja (57,3 %), elektriny (44,1 %), čierneho uhlia (12,7 %) a zemného plynu (10,4 %). Prudko stúpli aj ceny medziproduktov (10,1 %). Dôvodom bolo zvýšenie cien neželezných kovov a polotovarov z neželezných kovov (30,3 %), najmä drahých kovov (46,6 %). Zdraželi aj investičné tovary (2,2 %).
Pokračoval však pokles cien dovážaných spotrebných tovarov, ktoré sa v máji medziročne znížili o 1,3 % po aprílovom poklese o 1,4 %. Ceny tovarov krátkodobej spotreby klesli o 1,7 %. Ceny tovarov dlhodobej spotreby sa nezmenili.
Medzimesačne sa ceny nemeckého importu zvýšili o 0,7 %. Znamená to, že ich rast sa spomalil po tom, ako v sa apríli posilnili o 1,2 %.