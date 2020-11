Nemecký ekonomický inštitút DIW očakáva vo 4.kvartáli pokles ekonomiky

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika sa vo 4. kvartáli pravdepodobne vráti k poklesu. Uviedol to v pondelok nemecký ekonomický inštitút DIW. Dôvodom je rozhodnutie vlády opätovne obmedziť ekonomické aktivity s cieľom zmierniť druhú vlnu pandémie nového koronavírusu.



Hrubý domáci produkt (HDP) klesne vo 4. štvrťroku medzikvartálne podľa prognózy DIW o 1 %. V 3. štvrťroku zaznamenala najväčšia ekonomika Európy podľa štatistického úradu Destatis rekordný rast o 8,2 %. Bol to najvýraznejší medzištvrťročný rast od začatia evidovania príslušných údajov v roku 1970.



Inštitút DIW dodáva, že ani priemysel nebude v závere roka zasiahnutý novým koronavírusom v takej miere ako v 1. polroku, druhú vlnu však výrazne pocíti oblasť služieb. Pôjde najmä o hotely a reštauračné služby. DIW predpokladá, že skrátený pracovný čas sa dotkne ďalších 400.000 zamestnancov.



Nemecká centrálna banka Bundesbank ešte začiatkom minulého týždňa informovala, že aj vo 4. kvartáli počíta s rastom ekonomiky. Mal by byť však omnoho miernejší než v prípade 3. štvrťroka.