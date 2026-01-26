< sekcia Ekonomika
Nemecký elektrotechnický priemysel očakáva v roku 2026 návrat k rastu
Po troch rokoch stagnácie očakáva nemecký elektrotechnický priemysel v roku 2026 návrat k rastu.
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 26. januára (TASR) - Po troch rokoch stagnácie očakáva nemecký elektrotechnický priemysel v roku 2026 návrat k rastu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Sektor sa stabilizoval. Tento rok očakávame reálny nárast produkcie o dve percentá,“ uviedol v pondelok Gunther Kegel, prezident Nemeckého zväzu výrobcov elektrotechniky a elektroniky (ZVEI).
Združenie ďalej uviedlo, že pokles v minulom roku bol pravdepodobne výrazne nižší, ako sa očakávalo. Za jedenásť mesiacov do konca novembra 2025 produkcia po zohľadnení inflácie klesla o 0,5 %. Nominálne tržby sa za celý rok podľa odhadov združenia zvýšili o 2,7 % na 226 miliárd eur. Silný obchod v EÚ v uplynulom roku kompenzoval poklesy na dôležitých vývozných trhoch v USA a Číne. Vzhľadom na zložitú geopolitickú situáciu je potrebné posilniť európsky jednotný trh, zdôraznil Kegel.
Počet zamestnancov v odvetví zostal relatívne stabilný. Koncom novembra 2025 elektrotechnický a digitálny priemysel v Nemecku podľa údajov ZVEI zamestnával približne 877.000 ľudí, čo bolo o 1,7 % menej ako v predchádzajúcom roku.
Nálada nemeckých podnikateľov zotrvala v januári na úrovni z konca minulého roka
Nálada nemeckých podnikateľov sa na začiatku roka nemenila. Zaostala tak za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s miernym rastom dôvery firiem v ekonomiku. Uviedol to v pondelok ekonomický inštitút Ifo, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol v januári 87,6 bodu. To znamená rovnakú úroveň, akú index zaznamenal v decembri, v ktorom klesol z novembrovej hodnoty 88 bodov. Údaje zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zlepšením nálady podnikateľov a rastom indexu na 88,2 bodu.
„Nemecká ekonomika začala nový rok bez väčšej dynamiky,“ povedal prezident Ifo Clemens Fuest. Čiastkový index súčasnej situácie sa síce mierne zvýšil, avšak očakávania vývoja situácie v najbližších mesiacoch sú pesimistické. Podindex súčasnej situácie vzrástol z decembrovej hodnoty 85,6 bodu na 85,7 bodu, zatiaľ čo čiastkový index očakávaní klesol z 89,7 bodu na 89,5 bodu.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, nálada sa zlepšila vo výrobnom sektore, v maloobchode a stavebníctve. Naopak, v službách boli podnikatelia pesimistickejší.
„Sektor sa stabilizoval. Tento rok očakávame reálny nárast produkcie o dve percentá,“ uviedol v pondelok Gunther Kegel, prezident Nemeckého zväzu výrobcov elektrotechniky a elektroniky (ZVEI).
Združenie ďalej uviedlo, že pokles v minulom roku bol pravdepodobne výrazne nižší, ako sa očakávalo. Za jedenásť mesiacov do konca novembra 2025 produkcia po zohľadnení inflácie klesla o 0,5 %. Nominálne tržby sa za celý rok podľa odhadov združenia zvýšili o 2,7 % na 226 miliárd eur. Silný obchod v EÚ v uplynulom roku kompenzoval poklesy na dôležitých vývozných trhoch v USA a Číne. Vzhľadom na zložitú geopolitickú situáciu je potrebné posilniť európsky jednotný trh, zdôraznil Kegel.
Počet zamestnancov v odvetví zostal relatívne stabilný. Koncom novembra 2025 elektrotechnický a digitálny priemysel v Nemecku podľa údajov ZVEI zamestnával približne 877.000 ľudí, čo bolo o 1,7 % menej ako v predchádzajúcom roku.
Nálada nemeckých podnikateľov zotrvala v januári na úrovni z konca minulého roka
Nálada nemeckých podnikateľov sa na začiatku roka nemenila. Zaostala tak za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s miernym rastom dôvery firiem v ekonomiku. Uviedol to v pondelok ekonomický inštitút Ifo, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
Index podnikateľskej dôvery Ifo dosiahol v januári 87,6 bodu. To znamená rovnakú úroveň, akú index zaznamenal v decembri, v ktorom klesol z novembrovej hodnoty 88 bodov. Údaje zaostali za očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zlepšením nálady podnikateľov a rastom indexu na 88,2 bodu.
„Nemecká ekonomika začala nový rok bez väčšej dynamiky,“ povedal prezident Ifo Clemens Fuest. Čiastkový index súčasnej situácie sa síce mierne zvýšil, avšak očakávania vývoja situácie v najbližších mesiacoch sú pesimistické. Podindex súčasnej situácie vzrástol z decembrovej hodnoty 85,6 bodu na 85,7 bodu, zatiaľ čo čiastkový index očakávaní klesol z 89,7 bodu na 89,5 bodu.
Čo sa týka jednotlivých sektorov, nálada sa zlepšila vo výrobnom sektore, v maloobchode a stavebníctve. Naopak, v službách boli podnikatelia pesimistickejší.