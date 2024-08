Nemecký export aj prebytok obchodnej bilancie v júni klesli

Wiesbaden 7. augusta (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Nemecka v júni 2024 klesol na najnižšiu úroveň za osem mesiacov, keďže vývoz sa znížil, zatiaľ čo dovoz vzrástol. Ukázali to v stredu údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Konkrétne prebytok obchodnej bilancie Nemecka v júni 2024 klesol na 20,4 miliardy eur z májových 24,9 miliardy eur. A bol takisto menší ako 25,3 miliardy eur pred rokom. Analytici pritom očakávali, že Nemecko vykáže v júni prebytok 23,5 miliardy eur.



Tohoročný júnový prebytok obchodnej bilancie je najmenší od vlaňajšieho októbra, keďže vývoz klesol o 3,4 % na šesťmesačné minimum 127,7 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vzrástol medzimesačne o 0,3 % na 107,3 miliardy eur.



Destatis uviedol, že v júni sa znížil vývoz do Európskej únie (EÚ) o 3,4 % a do tzv. tretích krajín o 3,2 %. Export do USA pritom klesol o 7,7 %, do Spojeného kráľovstva o 0,6 % a do Ruska o 3,2 %, zatiaľ čo export do Číny, naopak, vzrástol o 3,4 %.



Na druhej strane, dovoz z EÚ sa v júni zvýšil o 1 % a zo Spojeného kráľovstva až o 11,1 %, ale z krajín mimo EÚ sa znížil o 0,4 %, najmä z Číny (-4,9 %), USA (-6,5 %) a Ruska (-1,5 %).



V medziročnom porovnaní nemecký export v júni 2024 klesol o 4,4 % a import o 6,4 %.