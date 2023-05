Nemecký export do Číny v 1. štvrťroku klesol

Wiesbaden 10. mája (TASR) - Nemecký export do Číny v prvých troch mesiacoch roka klesol. Ukázal to predbežný odhad spolkového štatistického úradu Destatis. Nenaplnili sa tak nádeje nemeckých firiem na oživenie vývozu do ázijskej krajiny po tom, ako Peking zrušil prísne opatrenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Zatiaľ, čo celkový nemecký export v 1. štvrťroku 2023 vzrástol o 7,4 % na viac ako 398 miliárd eur, vývoz do Číny medziročne klesol o 12 % na 24,1 miliardy eur, podľa predbežných údajov Destatisu.



Max Zenglein, hlavný ekonóm Mercator Institute for China Studies (MERICS), v tejto súvislosti uviedol, že nemecký export do Číny už mohol "dosiahnuť svoj vrchol".



Podiel exportu do Číny na celkovom nemeckom exporte sa pravdepodobne "ustáli na nižšej úrovni", povedal Zenglein. V súčasnosti sa tento podiel pohybuje okolo úrovne 6 %, pričom v niektorých bodoch dosiahol aj 8 %.



"Zotavovanie nemeckej ekonomiky bude tentoraz závisieť najmä od spotrebiteľov a služieb a pravdepodobne obíde mnohých nemeckých exportérov," upozornil.



Odkedy čínska vláda na konci roka 2022 zrušila obmedzenia spojené s pandémiou, Číňania opäť cestujú, chodia von a míňajú viac peňazí na oblečenie. To pomohlo ázijskej ekonomike dosiahnuť výrazný rast v 1. štvrťroku. Presnejšie, hrubý domáci produkt (HDP) Číny sa v prvých troch mesiacoch roka zvýšil o 4,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím 2022.