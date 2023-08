Nemecký export do juhovýchodnej Ázie v 1. polroku výrazne vzrástol

Berlín 24. augusta (TASR) - Nemecký vývoz do juhovýchodnej Ázie sa v prvej polovici tohto roka výrazne zvýšil, čím sa čiastočne kompenzoval výpadok obchodu s Čínou. Za šesť mesiacov do konca júna dodalo Nemecko členom Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) tovar v hodnote 16,0 miliardy eur, čo predstavuje nárast o 8,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, oznámila vo štvrtok nemecká agentúra pre zahraničný obchod a investície (GTAI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najvýznamnejším odberateľom v rámci združenia bol Singapur, odkiaľ sa prepravuje veľa tovaru do susedných krajín. Najvýraznejší nárast zaznamenal vývoz do Indonézie, a to o 38 %. Členmi združenia ASEAN sú Brunej, Indonézia, Kambodža, Laos, Malajzia, Mjanmarsko, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.



Podľa GTAI vývoz do krajín ASEAN a Indie nahradil polovicu strát, ktoré nemecký export utrpel v dôsledku slabého dopytu z Číny. Vývoz do druhej najväčšej svetovej ekonomiky v prvom polroku klesol o 8,4 %, k čomu podľa GTAI prispel pokles exportu automobilov a chemikálií.