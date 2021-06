Nemecký export do krajín mimo EÚ sa v máji prudko zvýšil

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecký export do krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v máji v medziročnom porovnaní prudko zvýšil. Motorom bol nárast dodávok do USA a Británie.



Vývoz do krajín mimo EÚ v máji medziročne stúpol o 27,9 % na 48,4 miliardy eur, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis vo svojom predbežnom odhade.



Export do USA vyskočil o 40,9 %, do Spojeného kráľovstva o 44,4 % a do Číny o 17,7 %.



V medzimesačnom porovnaní a na sezónne upravenej báze vývoz do krajín mimo EÚ v máji klesol o 3 %.



Export do tretích krajín bol v máji o 5,8 % vyšší v porovnaní s februárom 2020, čo bol posledný mesiac pred začiatkom zavádzania protipandemických reštrikcií v Nemecku.