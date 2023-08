Nemecký export do krajín mimo EÚ v júli klesol

Wiesbaden 23. augusta (TASR) - Vývoz z Nemecka do krajín mimo Európskej únie (EÚ) sa v júli 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 2,9 %. Uviedol to v stredu spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa predbežných údajov Nemecko v júli po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy vyviezlo do krajín mimo EÚ tovar v hodnote 59 miliárd eur.



Medziročne vzrástol nemecký export mimo európskeho bloku o 1,1 %, uviedol štatistický úrad.



Najvýznamnejším obchodným partnerom Nemecka boli v júli opäť Spojené štáty americké, kam smeroval nemecký tovar v hodnote 13,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10,4 %.



Export do Číny dosiahol v sledovanom období hodnotu 8,3 miliardy eur, čo bolo o 6,2 % menej ako v júli 2022.



Obchod s krajinami mimo EÚ sa podieľa takmer polovicou na celkovom nemeckom vývoze, preto je hlavným ukazovateľom vývoja nemeckého zahraničného obchodu. Destatis zverejní podrobné výsledky obchodu za júl začiatkom septembra.