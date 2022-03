Nemecký export do Ruska výrazne vzrástol pred ukrajinskou vojnou

Wiesbaden 21. marca (TASR) - Nemecký export do Ruska prudko vzrástol bezprostredne pred vojnou na Ukrajine v dôsledku zvýšenia cien. Informoval o tom v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis.



Konkrétne, vývoz z Nemecka do Ruska vzrástol vo februári 2022 o 20,3 % na 2,4 miliardy eur v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka 2021, uviedol Destatis vo vyhlásení.



"Zahraničný obchod s Ruskom bol obmedzený až po ruskom útoku na Ukrajinu na konci februára 2022," skonštatoval štatistický úrad s odkazom na ekonomické sankcie Západu a prerušenie podnikateľských aktivít v Rusku.



"Do akej miery sankcie a iné opatrenia obmedzujúce export, ako aj nesankcionované správanie účastníkov trhu ovplyvnia nemecký obchod s Ruskom, bude detailnejšie viditeľné až v marcových číslach," uviedol Destatis.



Celkový nemecký vývoz do krajín mimo Európskej únie vo februári vzrástol medziročne o 11,5 %, pričom Spojené štáty boli najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka s nárastom vývozu o 16 % na 11 miliárd eur.



Obchod s Čínou sa zvýšil o 10 % na 9,2 miliardy eur a s Britániou o 6,3 % na 5,8 miliardy eur, dodal Destatis.