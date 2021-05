Nemecký export do USA a Číny v apríli prudko vzrástol

Wiesbaden 20. mája (TASR) - Vývoz z Nemecka do USA a Číny v apríli 2021 prudko vzrástol. To naznačuje, že silný dopyt zo zahraničia pomáha najväčšej európskej ekonomike zotaviť sa z vlaňajšieho poklesu, ktorý spôsobili obmedzenia na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Podľa predbežných údajov spolkového štatistického úradu Destatis sa export do Spojených štátov, najväčšieho trhu Nemecka mimo Európskej únie (EÚ), v apríli medziročne zvýšil o 60,4 % na 10,1 miliardy eur.



A vývoz do Číny, druhého najväčšieho exportného trhu mimo jednotného trhu EÚ, stúpol o 16,3 % na 8,4 miliardy eur.



Z predbežných údajov Destatistu ďalej vyplýva, že aj export do Británie v apríli prudko vyskočil, medziročne o 58,6 % na 5,1 miliardy eur.



Celkovo sa vývoz z Nemecka mimo jednotného trhu EÚ v apríli medziročne zvýšil o 35,6 % na 50,8 miliardy eur.



Štatistický úrad zároveň pripomenul, že medziročné údaje za apríl boli výrazne ovplyvnené prísnou blokádou počas prvej vlny nového koronavírusu v roku 2020, ktorá zasiahla aj vývoz.



Dodal, že vývoz do nečlenských krajín EÚ, nazývaných tiež tretie krajiny, predstavuje zhruba 47 % z celkového vývozu Nemecka. To znamená, že viac ako polovica nemeckého exportu stále smeruje ku klientom na jednotnom trhu Únie aj napriek odchodu Británie z bloku.



„Pri porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka je potrebné poznamenať, že nemecký vývoz do tretích krajín v apríli 2020 v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom klesol v porovnaní s aprílom 2019 o 27,1 %,“ uviedol štatistický úrad.



Destatis zverejní úplné výsledky za apríl 9. júna.