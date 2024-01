Nemecký export mimo EÚ v decembri klesol

Wiesbaden 22. januára (TASR) - Vývoz z Nemecka mimo Európskej únie (EÚ) v decembri 2023 klesol. Oznámil to v pondelok spolkový štatistický úrad Destatis, podľa ktorého sa najmä export na najvýznamnejšie zámorské trhy Nemecka, ako sú USA a Čína, na konci minulého roka výrazne znížil. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Konkrétne, vývoz z proexportne orientovaného Nemecka do krajín mimo EÚ po úprave o sezónne a kalendárne vplyvy klesol v decembri 2023 v porovnaní s novembrom o 4 % na 57,2 miliardy eur. A v medziročnom porovnaní sa znížil ešte viac, a to o 9,2 %, uviedol Destatis.



Vývoz do Spojených štátov, ktoré patria medzi najdôležitejších obchodných partnerov nemeckých exportérov, pritom v decembri medziročne klesol o 9,9 % na 11,2 miliardy eur. A vývoz do Číny sa podľa úradu znížil o 12,7 % na 7,2 miliardy eur. Na porovnanie, export do Británie v sledovanom období vzrástol medziročne o 19,7 % na 6 miliárd eur.



Obchod s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, predstavuje takmer polovicu celého nemeckého vývozu. Nie vždy sa však vyvíja súbežne s obchodom s členskými štátmi Únie, upozornil Destatis. To znamená, že zatiaľ nie je možné na základe tohto skorého indikátora predpovedať, ako sa celkovo vyvíjal zahraničný obchod v decembri.



V novembri vzrástol nemecký export oveľa viac, ako sa očakávalo. Ekonomický inštitút IfW predpovedal, že za celý minulý rok nemecký export klesol o 1,4 % a v roku 2024 bude pravdepodobne stagnovať.