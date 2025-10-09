< sekcia Ekonomika
Nemecký export v auguste nečakane klesol
Nemecký vývoz v auguste v medzimesačnom porovnaní klesol o 0,5 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis vo svojom predbežnom odhade. Analytici počítali s nárastom o 0,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 9. októbra (TASR) - Nemecký export v auguste nečakane klesol. Dôvodom bol prepad vývozu do Spojených štátov v dôsledku ciel zavedených prezidentom Donaldom Trumpom. Export do USA sa znížil už piaty mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Nemecký vývoz v auguste v medzimesačnom porovnaní klesol o 0,5 %, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis vo svojom predbežnom odhade. Analytici počítali s nárastom o 0,3 %.
Export do Spojených štátov klesol o 2,5 % na 10,9 miliardy eur a bol najnižší od novembra 2021. V porovnaní s augustom 2024 padol vývoz do najväčšej svetovej ekonomiky približne o 20 %.
Americký prezident Donald Trump a Európska únia (EÚ) v júli uzavreli dohodu, ktorou stanovili väčšinu ciel na tovary z EÚ na 15 %. To je oveľa viac ako predtým, než Trumpova administratíva začala zvyšovať clá na dovoz do USA.
Tieto clá výrazne zasiahli exportne orientované Nemecko, keďže Spojené štáty sú najväčším trhom pre nemecké tovary od automobilov po lieky. Americké clá ešte viac oslabili najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá sa snaží zotaviť z dlhého poklesu spôsobeného ochladením výroby a slabým dopytom na kľúčových trhoch.
Nemecko v auguste vyviezlo tovary v celkovej hodnote 129,7 miliardy eur. Dovoz sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil o 1,3 % na 112,5 miliardy eur. Obchodný prebytok sa vzrástol na 17,2 miliardy eur.
