Nemecký export v auguste nečakane vzrástol

Berlín 9. októbra (TASR) - Nemecký export sa v auguste nečakane zvýšil. Podporil ho nárast dopytu zo Spojených štátov a z Číny. TASR o tom informuje na základe správy AFP a spolkového štatistického úradu Destatis.



Vývoz v auguste po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy medzimesačne stúpol o 1,3 % na 131,9 miliardy eur, uviedol Destatis. To bol jeho druhý mesačný nárast po sebe. Analytici počítali s poklesom o 1,8 %.



Motorom nárastu exportu bolo zvýšenie vývozu do USA o 5,5 %. Export do Číny si polepšil o 1,9 % a do krajín Európskej únie o 0,8 %.



Dovoz v auguste medzimesačne klesol o 3,4 % na 109,4 miliardy eur. Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie Nemecka tak dosiahol 22,5 miliardy eur.



V medziročnom porovnaní sa export v auguste zvýšil o 0,1 % a import klesol o 3,1 %.