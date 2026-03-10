< sekcia Ekonomika
Nemecký export v januári klesol
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Nemecký export na začiatku roka klesol. V januári sa na celom svete predal nemecký tovar v hodnote 130,5 miliardy eur, čo predstavuje pokles o 2,3 % v porovnaní so silným predchádzajúcim mesiacom. Oproti januáru 2025 vývoz vzrástol o 0,6 %, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výrazný pokles zaznamenal obchod s Európou. Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) sa medzimesačne znížil o 4,8 % na 71,6 miliardy eur. V prípade Číny sa export prepadol až o 13 % na 6,3 miliardy eur. Naopak, nemeckým podnikom sa darilo na ich najdôležitejšom exportnom trhu, v Spojených štátoch. Vývoz tam prudko vzrástol o 11,7 % na 13,2 miliardy eur. V januári sa do Nemecka doviezol tovar v celkovej hodnote 109,2 miliardy eur. To bolo o 5,9 % menej ako v decembri a o 4 % menej ako v prvom mesiaci minulého roka.
V roku 2025 nemecký export dosiahol mierny rast. Vývoz do Spojených štátov aj Číny klesol, zatiaľ čo obchod s Európou silne vzrástol. Nemecké združenie zahraničného obchodu BGA očakáva tento rok nárast vývozu o 0,6 %. Nálada v odvetví sa nedávno zlepšila, pričom index exportných očakávaní, ktorý zostavuje inštitút Ifo, sa vo februári dostal do kladného pásma.
