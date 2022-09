Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký export v júli klesol prvýkrát za 4 mesiace. Neočakávane sa znížil aj import. Negatívny vývoj zahraničného obchodu je ďalším zo signálov, že najväčšiu európsku ekonomiku zrejme čaká recesia.



Vývoz si v júli po úprave o kalendárne a sezónne vplyvy medzimesačne pohoršil o 2,1 % na 131,3 miliardy eur, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali s poklesom až o 2,3 %.



Dovoz sa znížil o 1,5 % na 125,9 miliardy eur, pričom ekonómovia prognózovali nárast o 0,8 %.



Prebytok zahraničnej obchodnej bilancie klesol na 5,4 miliardy eur zo 6,2 miliardy eur v júni. Ekonómovia očakávali prebytok na úrovni 4,8 miliardy eur.



Export v júli medziročne stúpol o 14,3 % a import o 29,3 %.



Vývoz do krajín Európskej únie (EÚ) v júli medzimesačne vzrástol o 1 % a dovoz z nich klesol o 1,2 %. podobne export do eurozóny sa zvýšil o 1,4 % a import sa znížil o 2,6 %. Export do Ruska sa prepadol o 15,1 % a import z Ruska o 17,4 %.