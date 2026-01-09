< sekcia Ekonomika
Nemecký export v novembri klesol o 2,5 %
Vývoz do ostatných členských štátov Európskej únie a do USA v porovnaní s októbrom klesol o 4,2 %.
Autor TASR
Wiesbaden 9. januára (TASR) - Nemecký export v novembri klesol. Hodnota vývozu dosiahla 128,1 miliardy eur, čo je po zohľadnení sezónnych a kalendárnych vplyvov o 2,5 % menej ako v predchádzajúcom mesiaci. V medziročnom porovnaní export klesol o 0,8 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vývoz do ostatných členských štátov Európskej únie a do USA v porovnaní s októbrom klesol o 4,2 %. Hodnota dovozu do Nemecka medzimesačne vzrástla o 0,8 % na 115,1 miliardy eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšila o 5,4 %. Do Nemecka prichádzalo viac tovaru najmä z Číny, USA a Spojeného kráľovstva. Prebytok bilancie zahraničného obchodu najväčšej európskej ekonomiky klesol na 13,1 miliardy eur, čo je najnižšia hodnota od decembra 2022.
Vývoz do ostatných členských štátov Európskej únie a do USA v porovnaní s októbrom klesol o 4,2 %. Hodnota dovozu do Nemecka medzimesačne vzrástla o 0,8 % na 115,1 miliardy eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšila o 5,4 %. Do Nemecka prichádzalo viac tovaru najmä z Číny, USA a Spojeného kráľovstva. Prebytok bilancie zahraničného obchodu najväčšej európskej ekonomiky klesol na 13,1 miliardy eur, čo je najnižšia hodnota od decembra 2022.