Nemecký export v októbri neočakávane vzrástol vďaka obchodu s EÚ
Autor TASR
Wiesbaden 9. decembra (TASR) - Nemecký export v októbri 2025 mierne vzrástol vďaka obchodu s členskými krajinami Európskej únie (EÚ), zatiaľ čo export do Spojených štátov a Číny výrazne klesol. Ukázali to v utorok oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Podľa týchto údajov sa export z najväčšej európskej ekonomiky v októbri zvýšil o 0,1 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástol o 1,5 %. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali v októbri pokles exportu z Nemecka o 0,2 %.
Október bol už druhý mesiac po sebe, keď Nemecko zaznamenalo medzimesačný nárast exportu podporený silnejším dopytom zo strany partnerov v EÚ.
Konkrétne, export v rámci celej Únie sa zvýšil o 2,7 %, pričom export do eurozóny stúpol o 2,5 % a mimo euroregiónu o 3,1 %.
Naopak, export do tzv. tretích krajín klesol o 3,3 %. Z toho export do USA, najväčšej exportnej destinácie Nemecka, sa znížil o 7,8 % v dôsledku ciel po náraste o 11,9 % v septembri. Export do Spojeného kráľovstva tiež klesol, a to o 6,5 % a export do Číny sa znížil o 5,8 %.
Prebytok zahraničného obchodu Nemecka sa v októbri 2025 zvýšil na 16,9 miliardy eur z 15,3 miliardy eur v septembri a 14,6 miliardy eur v októbri 2024.
Za prvých desať mesiacov 2025 celková hodnota exportu z Nemecka vzrástla o 1,1 % na 1,31 bilióna eur.
