Nemecký export v októbri vzrástol, obchodný prebytok však klesol

Wiesbaden 9. decembra (TASR) - Nemecký export v októbri ožil a vzrástol. Ale aj hodnota importu stúpla na rekordnú úroveň. Výsledkom je pokles prebytku obchodnej bilancie najväčšej európskej ekonomiky. Ukázali to vo štvrtok údaje spolkového štatistického úradu Destatis.



Podľa nich sa nemecký vývoz po očistení od sezónnych vplyvov v októbri zvýšil o 4,1 % oproti septembru, keď medzimesačne klesol 0,7 %. Dosiahol pritom hodnotu 121,3 miliardy eur. Ekonómovia pritom odhadovali, že októbrový export stúpne len o 0,9 %.



Zároveň dovoz do Nemecka sa v októbri zvýšil medzimesačne o 5 % percent, čo bolo rýchlejšie tempo ako jeho nárast o 0,4 % v septembri a dosiahol rekordných 108,5 miliardy eur. Dovoz sa mal podľa ekonómov aj v októbri zvýšiť o 0,4 %.



Keďže tempo rastu dovozu prevýšilo tempo rastu vývozu, prebytok obchodnej bilancie klesol na 12,5 miliardy eur z 12,9 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici očakávali prebytok 13,4 miliardy eur.



V medziročnom porovnaní sa rast exportu v októbri zrýchlil na 8,1 % zo 7,2 %, ale dovoz vzrástol ešte strmšie, o 17,3 % po zvýšení o 13,3 % v predchádzajúcom mesiaci.



V dôsledku toho sa prebytok obchodnej bilancie na neupravenej báze znížil v októbri na 12,8 miliardy eur z vlaňajších 19,7 miliardy eur.



Prebytok bežného účtu Nemecka v sledovanom období tiež klesol, a to na 15,4 miliardy eur z 24,4 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.