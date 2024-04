Wiesbaden 8. apríla (TASR) - Nemecký export vo februári klesol. Hodnota vývozu sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížila o 2 %, oznámil v pondelok nemecký štatistický úrad (Destatis). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Z Nemecka sa vo februári vyviezli tovary v celkovej hodnote 132,9 miliardy eur, čo podľa predbežných údajov štatistického úradu znamená medziročný pokles o 4,4 %. Dovoz medziročne klesol o 8,7 % na 111,5 miliardy eur. Do ostatných štátov Európskej únie smeroval z Nemecka tovar v hodnote 72,9 miliardy eur, čo bolo o 3,9 % menej ako v januári.



Vývoz do krajín mimo európskeho spoločenstva vzrástol, a to o 0,4 % na 60 miliárd eur. V obchode s USA zaznamenali nemeckí exportéri nárast o 10,2 %.