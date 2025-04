Nemecký export vo februári vzrástol, keďže firmy očakávali clá

Wesbaden 7. apríla (TASR) - Nemecko zaznamenalo vo februári nárast exportu, pričom zvlášť výrazne sa zvýšil vývoz do Spojených štátov pred oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení rozsiahlych ciel. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Spolkový štatistický úrad v pondelok uviedol, že nemecký export do USA vzrástol vo februári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o 8,5 % na 14,2 miliardy eur. Celkový nemecký export do celého sveta vrátane členských krajín Európskej únie (EÚ) sa v sledovanom období zvýšil medzimesačne o 1,8 % na 131,6 miliardy eur. Export do EÚ pritom vzrástol o 0,5 %, z toho do eurozóny stúpol o 0,3 %. Aj export mimo európskeho bloku sa zvýšil, a to o 3,2 %, pričom do USA vyskočil o 8,5 % a do Číny vzrástol o 0,6 %, ale do Spojeného kráľovstva klesol o 3,8 % a do Ruska o 3 %



Štatistky odhalili, že dovoz do Nemecka sa vo februári 2025 medzimesačne zvýšil o 0,7 % na 113,8 miliardy eur. Tempo jeho rastu sa však citeľne spomalilo zo smerom nahor revidovaných 5 % v predchádzajúcom mesiaci. Import z krajín EÚ pritom stúpol o 2,3 % najmä v dôsledku zvýšeného dovozu z eurozóny (2,8 %), ale dovoz z tzv. tretích krajín sa znížil o 1 %, pričom import z USA klesol o 3,9 %, zo Spojeného kráľovstva o 5,2 % a z Ruska o 4,5 %.



V medziročnom porovnaní sa nemecký export vo februári 2025 znížil o 1,8 % a import klesol o 1,3 %.



Destatis ďalej uviedol, že obchodný prebytok Nemecka sa vo februári zvýšil na 17,7 miliardy eur zo 16,2 miliardy eur v januári. Zaostal však za prognózou ekonómov vo výške 18,4 miliardy eur.



Nemecké združenie exportérov BGA v tejto súvislosti uviedlo, že februárový nárast vývozu do USA „nás nesmie oklamať“, keďže dôvodom jeho zvýšenia boli „predvídateľné efekty“.



Nemecko je najväčšou európskou ekonomikou a zároveň popredným exportérom. Vlani sa Spojené štáty stali prvýkrát takmer za desať rokov najväčším obchodným partnerom Berlína, čím vytlačili Čínu z prvej priečky.



Najväčší podiel na vývoze z Nemecka do USA mali vozidlá, lieky, stroje a elektrické zariadenia. Okrem toho Nemecko vyváža do Spojených štátov aj chemikálie, gumu, plasty a kožený tovar.



Na druhej strane, najväčšiu časť dovozu do Nemecka z USA tvorili vozidlá, minerálne palivá, chemikálie, stroje a lieky.