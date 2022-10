Nemecký export vzrástol aj napriek ochladeniu svetového obchodu

Wiesbaden 5. októbra (TASR) - Nemecký export v auguste vzrástol aj napriek ochladeniu svetového obchodu. Export sa v porovnaní s júlom po očistení o kalendárne a sezónne vplyvy zvýšil o 1,6 % na 133,1 miliardy eur, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis. Import medzimesačne stúpol o 3,4 % na 131,9 miliardy eur. Vývoz v medziročnom porovnaní vyskočil o 18,1 % a dovoz o 33,3 %.



Prebytok obchodnej bilancie tak v auguste na kalendárne a sezónne upravenej báze predstavoval 1,2 miliardy eur po 3,4 miliardy eur v júli. V auguste 2021 dosiahol 13,7 miliardy eur.



Motorom rastu exportu bol predovšetkým vývoz do USA, ktorý v medzimesačnom porovnaní stúpol o 12 %. Export do krajín Európskej únie sa zvýšil o 0,8 % a do Číny o 2,9 %.



Nominálne export v auguste medziročne vzrástol o 21,2 % na 126,7 miliardy eur a import o 35,7 % na 126,1 miliardy eur. Neočistený prebytok obchodnej bilancie dosiahol 0,6 miliardy eur po 11,6 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom.