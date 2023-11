Nemecký fond na pomoc s vysokými cenami energií skončí do konca roka

Berlín 25. novembra (TASR) - Ekonomický stabilizačný fond (WSF), prostredníctvom ktorého nemecká vláda pomáha firmám a domácnostiam zmierňovať dôsledky rastu cien energií, bude fungovať iba do konca decembra. Povedal to nemecký minister financií Christian Lindner. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Znamená to, že od začiatku budúceho roka sa z WSF už ďalšie peniaze vyplácať nebudú. Rovnako sa ukončí platnosť cenových stropov na elektrinu a plyn," povedal Lindner pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.



Nemecká vláda v súčasnosti zápasí s nečakanou rozpočtovou krízou, ktorú vyvolalo rozhodnutie Ústavného súdu z predchádzajúceho týždňa. Ten oznámil, že vládna koalícia porušila pravidlá o dlhovej brzde zakotvené v ústave, keď nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu previedla do klimatického fondu. Výsledkom verdiktu súdu je diera vo vládnych financiách v spomínanom objeme.



Do konca októbra bolo z WSF vyčerpaných 31,2 miliardy eur. V rámci tohto objemu iba na zastropovanie cien plynu smerovalo 11,1 miliardy eur a elektriny 11,6 miliardy eur.



Na otázku, či vláda bude pomáhať pri vysokých cenách plynu aj na budúci rok, Lindner uviedol, že "to nepredpokladá". Dodal však, že keď to bude aktuálne, problém sa bude riešiť. "Nepredpokladá sa, že čo sa týka elektriny, plynu či ekonomickej udržateľnosti, budeme mať na začiatku budúceho roka mimoriadnu situáciu. Ak by sa však veci vyvíjali ináč, vtedy urobíme príslušné rozhodnutia," dodal Lindner.