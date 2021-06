Nemecký Grüne Punkt vlani skončil v strate a ruší pracovné miesta

Kolín 27. júna (TASR) - Tvrdá hospodárska súťaž v oblasti likvidácie odpadu vyvolala tlak na najznámejší nemecký systém Grüne Punkt, ktorý prideľuje kontrakty na zber, triedenie a likvidáciu odpadu. Ako pre agentúru DPA povedal riaditeľ firmy Michael Wiener, vlani pri tržbách 400 miliónov eur vykázali stratu šesť miliónov eur. Tržby tak v porovnaní s rokom 2019 klesli približne o 100 miliónov eur, výsledok bol vtedy vyrovnaný.



Za systémom Grüne Punkt stojí spoločnosť DSD - Duales System Holding, ktorá vlastní práva na oficiálnu značku, i keď často sa pri označení firmy používa práve známy Grüne Punkt. Firma v súčasnosti ruší pracovné miesta, do konca roka má počet zamestnancov administratívy klesnúť o 50 na 140. Okrem toho Grüne Punkt zamestnáva 200 ľudí v dvoch zariadeniach, v ktorých sa z odpadu vyrába plastový granulát. Tam zostane počet miest stabilný.



Pôvodne bol Grüne Punkt monopol, no zhruba pred 20 rokmi vznikli prví konkurenti. Jeho trhový podiel v poslednom období klesal. Veľké spoločnosti, ako Remondis a Alba majú taktiež duálne systémy na odvoz, triedenie a likvidáciu odpadu. Vlani skupina Schwarz spustila vlastný duálny systém, ktorý sa stará o odpad jej obchodných reťazcov Lidl a Kaufland. Vstupom maloobchodného gigantu do oblasti odpadu sa hospodárska súťaž medzi duálnymi systémami ešte zostrila.