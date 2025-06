Nemecký hlinikársky priemysel sa obáva škôd v dôsledku amerických ciel

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecký hlinikársky priemysel sa obáva následkov plánovaného zdvojnásobenia ciel na dovoz hliníka do USA. Varoval, že ďalšie zvýšenie ciel povedie k ešte väčšiemu tlaku na európsky trh, ktorý už teraz čelí vysokému dovozu. Informovala o tom agentúra DPA.



Združenie producentov hliníka v Nemecku Aluminium Deutschland vyzvalo na urýchlený a konštruktívny dialóg medzi Európskou komisiou a americkou administratívou. Dôvodom je oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa z konca minulého týždňa, že plánuje zdvojnásobiť clo na dovoz ocele a hliníka na 50 %. Nové clá by mali do platnosti vstúpiť od stredy (4. 6.).



Podľa Aluminium Deutschland nemecký vývoz hliníka do USA dosahuje zhruba 51.000 ton, čo predstavuje 2 % z celkového objemu produkcie. Aj keď je objem vývozu malý, podľa združenia prichádzajú americké clá v období, keď je priemysel pod silným tlakom a ďalšia eskalácia obchodných sporov výrazne zvyšuje neistotu pre všetky podniky.



Ešte väčšie obavy má združenie Aluminium Deutschland z nepriamych následkov zvýšených ciel. V dôsledku straty amerického trhu pre tradičných dodávateľov sa títo budú snažiť presmerovať svoje produkty na náhradné trhy, medzi nimi do Európy. To bude znamenať ešte vyšší tlak na Európu, ktorá už teraz musí riešiť vysoký objem dovozu.