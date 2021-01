Nemecký Ifo kritizuje pomalé vyplácanie podpory firmám

Berlín/Mníchov 25. januára (TASR) - Mníchovský inštitút Ifo požaduje vzhľadom na pomalé vyplácanie podpory pre zatvorené podniky pružnejšie nástroje. "Mohli by sme paušálne skrátiť daňové zálohy za minulý rok a takto pomôcť firmám," povedal pre televíznu stanicu ZDF prezident Ifo Clemens Fuest. Podľa neho by sa do tejto pomoci mohli zahrnúť finančné úrady, ktoré majú kontakty na všetky spoločnosti.



Fuest varoval pred radikálnym lockdownom, ktorý by zasiahol priemyselné podniky. "Bolo by šialené teraz zatvoriť priemysel," cituje ho agentúra DPA. To podľa neho vláda nesmie za žiadnych okolností pripustiť. "Musíme priemysel nechať otvorený, hospodársky kolaps si nemôžeme dovoliť." Podľa neho je potrebné naďalej podporovať zatvorené podniky. "Odkiaľ majú inak tie peniaze prísť," pýta sa Fuest.



Mnohí podnikatelia celé týždne čakajú na vyplatenie tzv. novembrovej podpory, ktorá má rýchlo pomôcť dotknutým firmám a uhradiť až 75 % tržieb z roka 2019. Navyše Berlín vytvoril podporný program aj za mesiac december.



Podľa Fuesta niet divu, že podpora zatiaľ nebola vyplatená a poukazuje na vysokú záťaž príslušných úradov: "Nachádzame sa v ťažkej situácii, a preto nie je prekvapením, že to ide pomaly."



Fuest je presvedčený, že koronakríza nemusí automaticky viesť k vlne prípadov platobnej neschopnosti, nakoľko pandémia ovplyvnila len obmedzený počet sektorov. "Samozrejme, že budeme mať viac bankrotov," povedal šéf Ifo. "No pandémiu môžeme zvládnuť aj bez masívnej vlny bankrotov, ak na to pôjdeme správnym spôsobom."