Nemecký IG Metall žiada investície do transformácie priemyslu

Berlín 14. januára (TASR) - Najväčšia nemecká odborová organizácia IG Metall žiada od vlády masívnu investičnú podporu v záujme ekologickej transformácie priemyslu. Tento cieľ by mohol podporiť osobitný fond s rozpočtom 500 až 600 miliárd eur do roku 2030, uviedla v sobotu Christiane Bennerová, šéfka najväčšej odborovej organizácie v Nemecku.



Táto suma je potrebná na zabezpečenie úspešného rozšírenia obnoviteľných zdrojov energie a rozvoja vodíkovej infraštruktúry, dodala Bennerová. "Priemysel sa nachádza v najkritickejšej fáze od vzniku Spolkovej republiky Nemecko," upozornila.



Nemecko má stále jednu z najnižších mier nezamestnanosti medzi priemyselne rozvinutými krajinami, "ak však chceme zabrániť tomu, aby sa situácia nezmenila k horšiemu, musíme urýchlene podniknúť zásadné kroky a prijať správne rozhodnutia", zdôraznila šéfka odborov. Osobitný fond musí byť podľa nej nespochybniteľným spôsobom zakotvený v nemeckej ústave. Tieto investície sú v národnom záujme a mali by ich podporiť všetky demokratické strany, uzavrela.