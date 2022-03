Nemecký import z Ruska vlani prevýšil export

Wiesbaden 3. marca (TASR) - Hodnota nemeckého dovozu z Ruska vlani prevýšila hodnotu vývozu, pretože ceny importovanej ropy a zemného plynu prudko vzrástli. Informoval o tom vo štvrtok nemecký spolkový štatistický úrad Destatis.



V predchádzajúcom roku 2020 pritom dosiahlo Nemecko svoj prvý obchodný prebytok s Ruskom od roku 1993, dodal úrad.



Údaje o obchode poukazujú na energetickú závislosť Nemecka od Ruska, ktoré dodáva viac ako tretinu plynu do Európy.



Generálny riaditeľ nemeckého energetického podniku Uniper začiatkom tohto roka zafixoval ruský podiel na dodávkach plynu v Nemecku na polovicu, hoci sa to môže z mesiaca na mesiac meniť.



Minister hospodárstva Robert Habeck v stredu (2. 3.) povedal, že Nemecko je pripravené aj na situáciu, keď by Rusko prestalo exportovať plyn do krajiny, najväčšej európskej ekonomiky.



Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.