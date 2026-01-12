< sekcia Ekonomika
Nemecký index DAX prekonal ďalší rekord
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. januára (TASR) - Napriek geopolitickým rizikám pokračuje hlavný nemecký akciový index DAX v prelamovaní rekordov. V pondelok sa prvýkrát vyšplhal až na 25.421 bodov a obchodovanie nakoniec uzavrel o 0,57 % vyššie na úrovni 25.405,34 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Kľúčovým zdrojom sily indexu zostáva nádej na oživenie nemeckej ekonomiky vďaka plánovaným rozsiahlym výdavkom na infraštruktúru. Investorov neodradila ani eskalácia napätia v Iráne a oslabovanie na akciovom trhu v USA. Portfóliový manažér Thomas Altmann zo spoločnosti QC Partners označil index DAX za technicky výrazne nadhodnotený. Od utorka (13. 1.) podľa neho čaká na akciové trhy „týždeň pravdy“, keďže najprv v USA a krátko nato v Nemecku začína sezóna zverejňovania firemných výsledkov za posledný štvrťrok minulého roka. Vtedy sa ukáže, či rastúce ceny akcií majú oporu aj v rastúcich ziskoch spoločností, vysvetlil Altmann.
Okrem toho sa čaká na údaje o inflácii v USA, čo je dôležitý ukazovateľ vplývajúci na menovú politiku amerického Federálneho rezervného systému (Fed). Zároveň sa vyostruje spor medzi šéfom Fedu Jeromeom Powellom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Powell označil federálne vyšetrovanie, ktorému najnovšie čelí, za pokus o zasahovanie do práce Fedu. Trump neustále vyvíja tlak na Powella a centrálnu banku, aby konali rýchlejšie pri znižovaní úrokových sadzieb, čím porušuje dlhodobú nezávislosť tejto inštitúcie.
