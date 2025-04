Nemecký index Dax uzatvoril na mesačnom maxime

Frankfurt nad Mohanom 29. apríla (TASR) - Správy o štvrťročných výsledkoch, z ktorých väčšina bola prijatá pozitívne, dodali nemeckému akciovému trhu ďalší impulz. Do popredia sa dostal aj prieskum agentúry GfK, ktorý napriek pretrvávajúcemu útlmu signalizoval určité zlepšenie nálady nemeckých spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Po piatich dňoch rastu za sebou uzavrel hlavný nemecký akciový index DAX v utorok o 0,69 % vyššie na úrovni 22.425,83 bodu. Index sa prudko prepadol začiatkom apríla po tom, ako americký prezident Donald Trump v tzv. „deň oslobodenia“ oznámil zavedenie plošných ciel na takmer všetky tovary z takmer celého sveta. Od svojho mesačného minima si DAX pripísal už 21 % a straty tak vykompenzoval. Index MDax stredne veľkých spoločností vzrástol o 0,44 percenta na 28.432,19 bodu.



Akcie spoločnosti Rheinmetall poskočili o 8,5 % a dostali sa na čelo indexu po tom, čo nemecký zbrojársky koncern oznámil predbežné údaje o zisku za prvý štvrťrok, ktorý výrazne prekonal očakávania analytikov. V centre pozornosti bola aj najväčšia nemecká banka Deutsche Bank. Jej akcie si pripísali 5 %, keď aj jej zisk v prvom kvartáli prekonal trhový konsenzus.



K pozitívnej nálade prispeli medializované správy, že USA zmiernia clá na automobilový priemysel. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová bez uvedenia ďalších podrobností v utorok oznámila, že Trump ešte dnes podpíše výkonné nariadenia o clách na automobily. Podľa denníka Wall Street Journal sa počíta so znížením ciel na dovážané komponenty určené na montáž v USA. V prípade automobilov by sa zároveň nemali uplatňovať už existujúce dodatočné clá na hliník a oceľ.