Nemecký index DAX v utorok klesol o jedno percento
Trump počas veľkonočných sviatkov vystupňoval svoju rétoriku voči Iránu, ktorému pohrozil „rozpútaním pekla“, ak nevyhovie jeho ultimátu.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 7. apríla (TASR) - Ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu v utorok opäť vyvolalo nervozitu na nemeckom akciovom trhu. Po počiatočných výkyvoch sa hlavný index DAX preklopil do mínusu a obchodovanie uzavrel so stratou 1,06 % na úrovni 22.921,59 bodu.
Index MDax, ktorý zahŕňa stredne veľké firmy obchodované na burze vo Frankfurte nad Mohanom, klesol menej výrazne, a to o 0,63 % na 28.733,46 bodu. Pred uplynutím termínu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu sa nedosiahla žiadna dohoda. Namiesto toho Irán hlásil celoštátne útoky na svoj ropný priemysel a dopravnú infraštruktúru.
„Dianie na kapitálovom trhu je naďalej v znamení vojny s Iránom,“ napísali analytici Christian Lenk a Christian Reicherter zo spoločnosti DZ Bank.
Trump počas veľkonočných sviatkov vystupňoval svoju rétoriku voči Iránu, ktorému pohrozil „rozpútaním pekla“, ak nevyhovie jeho ultimátu. V utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social spomenul civilizáciu, ktorá túto noc „zomrie a už sa nikdy nevráti späť“. Ďalšia eskalácia vojny s Iránom má potenciál spôsobiť ešte väčší nárast ceny ropy.
