Nemecký index Dax vyrovnal časť strát z minulého týždňa
Dax podporili špekulácie o znížení úrokových sadzieb a pokračujúci boom umelej inteligencie.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. októbra (TASR) - Nemecký index Dax sa v pondelok mierne zotavil. Vyrovnal tak časť strát z minulého týždňa, keď si pod tlakom obáv z ďalšej eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou ku koncu piatkového (10. 10) obchodovania odpísal stovky bodov. V pondelok hlavný index burzy vo Frankfurte nad Mohanom uzavrel na úrovni 24.387,93 bodu so ziskom 0,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DAX.
Vo štvrtok (9. 10.) sa barometer akciového trhu vyšplhal na rekordné maximum 24.771 bodov. Dax podporili špekulácie o znížení úrokových sadzieb a pokračujúci boom umelej inteligencie. Index MDAX, ktorý zastupuje stredne veľké nemecké podniky, v pondelok vzrástol o 0,65 % na 30.447,59 bodu.
Po tom, ako Čína minulý týždeň sprísnila kontrolu vývozu vzácnych zemín a technológií pre ich ťažbu a spracovanie ťažbu, americký prezident Donald Trump v piatok spochybnil plánované stretnutie s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei a Pekingu pohrozil ďalšími 100-percentnými clami. Akciové trhy na oboch stranách Atlantiku reagovali ťažkými stratami. Trump následne svoje výroky korigoval.
V pondelok americký minister financií Scott Bessent uviedol, že počas víkendu obe strany intenzívne komunikovali a „situácia sa podstatne upokojila“. Zároveň dodal, že Trump naďalej plánuje rokovať s čínskym prezidentom na okraj samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý sa koná 31. októbra a 1. novembra v juhokórejskom meste Kjongdžu.
