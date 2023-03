Nemecký inštitút Ifo varuje pred problémami pri zásobovaní potravinami

Mníchov 14. marca (TASR) - Maloobchodníci v Nemecku, zvlášť obchody s potravinami, naďalej zápasia s prekážkami pri zásobovaní. Uviedol to v utorok renomovaný ekonomický inštitút Ifo. TASR správu prevzala z DPA.



Podľa prieskumu Ifo až 86 % opýtaných spoločností sa aj vo februári 2023 sťažovalo, že im v regáloch chýbajú niektoré položky. Na ilustráciu, v januári to bolo až 96 %.



Jednou z príčin boli zložité rokovania medzi výrobcami a maloobchodníkmi o cenách a podmienkach, uviedol v utorok v Mníchove odborník na obchod v Ifo Patrick Höppner.



"Výrobcovia potravín môžu pri týchto rokovaniach použiť hrozbu nedodania ako prostriedok na vyvíjanie tlaku, zatiaľ čo maloobchodníci využívajú možnosť dočasne odstrániť produkty určitých výrobcov zo sortimentu," povedal Höppner.



Vysoké ceny podľa neho výrazne ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľov. Mnohí sú teraz "citlivejší na ceny a sú ochotnejší navštíviť niekoľko obchodov pri hľadaní výhodnej ceny", poznamenal Höppner.



Prieskum Ifo odhalil, že v maloobchode ako celku 53,5 % opýtaných spoločností stále zápasí s prekážkami v zásobovaní, aj keď napríklad situácia predajcov bicyklov sa už zlepšila. Ešte v júni 2022 všetky tieto obchody hlásili chýbajúce položky v regáloch, teraz sa to týka iba štvrtiny maloobchodníkov.



"Silný dopyt po mnohých športových a outdoorových produktoch v dôsledku pandémie klesá, takže sa zmierňujú aj problémy s dodávkami," dodal Höppner.