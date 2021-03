Nemecký kabinet schválil dodatočný rozpočet vo výške 60 miliárd eur

Berlín 24. marca (TASR) - Nemecký kabinet kancelárky Angely Merkelovej v stredu schválil dodatočný rozpočet vo výške 60 miliárd eur financovaný z dlhu. To povedie k zvýšeniu nových pôžičiek v tomto roku na rekordných viac ako 240 miliárd eur. Uviedol to zdroj z vlády.



Minister financií Olaf Scholz predložil tiež návrh rozpočtu na budúci rok, v ktorom počíta s ďalším čistým novým dlhom vo výške 81,5 miliardy eur. Nemecký parlament tak bude musieť už tretí rok po sebe pozastaviť dlhovú brzdu, zakotvenú v ústave, dodal zdroj.



Revidované rozpočtové plány znamenajú, že celkový čistý nový dlh Nemecka v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu môže od roku 2020 do roku 2022 presiahnuť 450 miliárd eur.



A zároveň rozpočtové plány zdôrazňujú pripravenosť Nemecka pokračovať v masívnych výdavkoch na boj s pandémiou ochorenia COVID-19. Berlín sa snaží zabrzdiť tretiu vlnu pandémie, v rámci ktorej sa v krajine šíri infekčnejší variant.