Nemecký kabinet v stredu schválil zvýšenie minimálnej mzdy

Berlín 23. februára (TASR) - Nemecký kabinet v stredu schválil postupné zvýšenie minimálnej mzdy až na 12 eur na hodinu, ako to sľúbili v predvolebnej kampani sociálni demokrati kancelára Olafa Scholza.



"Mnoho občanov našej krajiny veľa pracuje, ale málo zarába, to sa musí zmeniť," uviedol Scholz, keď rozhodnutie oznámil na sociálnej sieti Twitteri. "Pre mňa je to jeden z najdôležitejších zákonov a otázka rešpektu," dodal.



Minimálna mzda sa od 1. júla zvýši na 10,45 eura na hodinu z 9,82 eura, a potom od 1. októbra na 12 eur. Dotkne sa to približne 6,2 milióna pracovníkov v Nemecku, najmä žien a zamestnancov v bývalom východnom Nemecku.



Zmena podľa ministra práce Hubertusa Heila prospeje ľuďom pracujúcim v gastronomickom priemysle, službách, skladovej logistike či upratovačkám. "Hovoríme o ľuďoch, ktorí udržiavali obchody počas pandémie v prevádzke," povedal.



Zvýšenie minimálnej mzdy bolo zahrnuté v koaličnej zmluve, na ktorej sa po septembrových voľbách dohodli sociálni demokrati (SPD), Zelení a liberálna FDP.



Nemecká odborová konfederácia (DGB) uviedla, že táto zmena posilní kúpnu silu v najväčšej európskej ekonomike o približne 4,8 miliardy eur ročne. Kritici však tvrdia, že by to mohlo podnietiť infláciu, ktorá v Nemecku na konci roka 2021 prekročila 5 %.



Joachim Rukwied, prezident Zväzu nemeckých farmárov (DBV), v stredu pre noviny Rheinische Post povedal, že zvýšenie bude mať "pravdepodobne významný vplyv na ceny potravín".



Zvýšenie minimálnej mzdy musia ešte schváliť Bundestag a Bundesrat, dolná a horná komora parlamentu, kým sa stane zákonom.



