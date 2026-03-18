Nemecký kancelár Merz žiada hospodárske reformy na úrovni EÚ

Na snímke nemecký kancelár Friedrich Merz hovorí počas jeho prejavu v parlamente v Berlíne 18. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Berlín 18. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) potrebuje hospodárske reformy, ktoré jej poskytnú impulzy pre novú dynamiku rastu, vyhlásil v stredu nemecký kancelár Friedrich Merz. Vyššia konkurencieschopnosť je kľúčom k sile Európy, povedal v dolnej komore nemeckého parlamentu pred samitom EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

EÚ potrebuje prehĺbiť svoj vnútorný trh, vybudovať úniu kapitálových trhov a plne integrovať energetické trhy, priblížil kancelár. „Súkromné investície a dlhodobo dostupné ceny energie sú rovnako kľúčom k udržateľnému rastu, ako aj k strategickej nezávislosti Európy,“ dodal Merz. Za dôležité označil aj odbúranie nadmernej byrokracie. „To, čo v oblasti regulácie nepotrebujeme, musí ísť preč,“ zdôraznil. Európa príliš reguluje aj oblasť umelej inteligencie, čo tiež brzdí jej rastový potenciál, uzavrel kancelár.
