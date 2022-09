Nemecký kancelár Scholz vidí pokrok v projektoch LNG a nafty v SAE

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila Saudská tlačová agentúra, SPA, si saudský korunný princ Mohammed bin Salman (vpravo) podáva ruku s kancelárom Olafom Scholzom po jeho príchode do Džiddy v Saudskej Arábii v sobotu 24. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Abú Zabí 25. septembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz zaznamenal pokrok pri rokovaniach o nákupe skvapalneného zemného plynu (LNG) a nafty zo Spojených arabských emirátov (SAE). Vyhlásil to v nedeľu počas svojej dvojdňovej cesty v regióne Perzského zálivu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.Nemecko, donedávna silne závislé od plynu z Ruska, sa od februára, keď Moskva poslala vojakov na Ukrajinu, snaží diverzifikovať svoje dodávky energie.Scholz, ktorého na dvojdňovej ceste do regiónu sprevádzajú poprední predstavitelia nemeckého priemyslu, neposkytol podrobnosti o rozhovoroch so Spojenými arabskými emirátmi.povedal novinárom.Scholz v sobotu (24. 9.) rokoval tiež so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Neskôr v nedeľu odcestuje zo SAE do Kataru. Cieľom jeho dvojdňovej cesty je uzavrieť nové energetické dohody a nadviazať nové spojenectvá v čase ekonomických a geopolitických otrasov v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.Nemecká vláda sa od svojho nástupu do úradu vlani v decembri snažila odstaviť najväčšiu európsku ekonomiku od ruskej ropy, uhlia a plynu. A zatiaľ čo dovoz z Ruska odvtedy výrazne klesol, existujú obavy, že Nemecko, podobne ako iné európske krajiny, môže v najbližších mesiacoch čeliť nedostatku energie.Vyplnenie medzery po ruských dodávkach zemného plynu je osobitným problémom a jedným z dôvodov, prečo Scholz zamieril do Saudskej Arábie, SAE a Kataru spolu s podnikateľskou delegáciou.Podľa zdrojov z Berlína, ktoré nechceli byť menované, sa mal Scholz venovať aj otázkam ľudských práv, keď sa v sobotu stretol so saudským korunným princom, ktorý čelí obvineniam, že sa podieľal na zabití saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.povedal nemenovaný nemecký predstaviteľ, podľa ktorého teraz nie je možné odmietnuť takéto stretnutia a spoluprácu. Pripomenul, že aj iní svetoví lídri s princom vedú rozhovory a snažia sa nadviazať nové spojenectvá a posilniť staré väzby.Konečnou zastávkou nemeckého kancelára bude katarská Dauha.Nemeckí predstavitelia uviedli, že všetky energetické dohody budú brať ohľad na to, čo si v nadchádzajúcich desaťročiach vyžiada prechod od zemného plynu k vodíku vyrábanému pomocou obnoviteľnej energie. Saudská Arábia, ktorá má rozsiahle regióny vhodné na lacnú výrobu solárnej energie, sa považuje za mimoriadne vhodného dodávateľa vodíka, dodali.