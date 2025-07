Nemecký kancelár vyzval na rýchle riešenie colného sporu s USA

Berlín 3. júla (TASR) - Necelý týždeň pred hroziacim zavedením nových amerických ciel na dovoz z Európskej únie (EÚ) nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na rýchle riešenie sporu s USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Nejde o podrobne vypracovanú komplexnú obchodnú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by bola prerokovaná do posledných detailov. Ide o rýchle vyriešenie colného sporu,“ povedal vo štvrtok Merz. „Teraz je potrebné dosiahnuť rýchly výsledok v rokovaniach s USA. Lepšie rýchlo a jednoducho ako zdĺhavo a komplikovane s ďalšími mesiacmi rokovaní,“ zdôraznil.



Zástupcovia EÚ a USA v stredu pokračujú v rozhovoroch o možnom urovnaní colného sporu v snahe zabrániť ďalšej eskalácii obchodného konfliktu. Americký prezident Donald Trump hrozí zavedením zvýšených ciel na dovoz z EÚ s účinnosťou od 9. júla, ak európske spoločenstvo neurobí ústupky v obchodných otázkach. Trump od svojho januárového návratu do funkcie zaviedol rozsiahle clá na väčšinu obchodných partnerov USA. Svojou colnou politikou sa snaží napraviť údajné nerovnováhy v zahraničnom obchode a posilniť domáci priemysel.