Nemecký koncern Bayer vykázal stratu aj v 3. štvrťroku

Berlín 12. novembra (TASR) - Akcie nemeckého agrochemického a farmaceutického koncernu Bayer zaznamenali v utorok pokles o viac než desatinu, pričom sa dostali na najnižšiu úroveň za posledné dve desaťročia. Reagovali tak na výsledky hospodárenia za 3. štvrťrok, keď spoločnosť oznámila čistú stratu a v prípade upraveného zisku EBITDA výsledky zaostali za očakávaniami. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Bayer oznámil, že v 3. štvrťroku tohto roka zaznamenal čistú stratu na úrovni 4,18 miliardy eur. Na akciu to predstavuje 4,26 eura. Strata však bola o niečo miernejšia než v rovnakom období minulého roka, v ktorom Bayer oznámil stratu na úrovni 4,57 miliardy eur (4,66 eura/akcia).



Čo sa týka zisku pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), ten po úprave o jednorazové položky klesol o takmer 26 % na 1,25 miliardy eur. Spoločnosť tak zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s EBITDA na úrovni 1,31 miliardy eur. Nemecká spoločnosť ako dôvod uviedla nepriaznivé výsledky v agrochemickej divízii, a to najmä na trhoch Latinskej Ameriky.



Tržby dosiahli takmer 9,97 miliardy eur. V medziročnom porovnaní sa tak znížili o 3,6 %. V prípade úpravy o kurzové vplyvy však zaznamenali rast o 0,6 %.



Spoločnosť následne zhoršila vyhliadky upraveného EBITDA na celý rok 2024. Uviedla, že situácia na poľnohospodárskom trhu sa vyvíja horšie, než pôvodne predpokladala, navyše, naďalej čelí cenovým tlakom v oblasti ochrany rastlín. Firma teraz očakáva, že zisk EBITDA upravený o mimoriadne položky dosiahne za celý rok 10,4 miliardy až 10,7 miliardy eur. Pôvodne Bayer predpokladal, že to bude od 10,7 miliardy do 11,3 miliardy eur.



Akcie Bayeru po oznámení výsledkov zareagovali poklesom o takmer 12 %. Na krátky čas sa dostali pod 21,60 eura, čo bola najnižšia hodnota akcií firmy za 20 rokov.