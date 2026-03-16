Nemecký koncern Eon čelí rastúcemu počtu kybernetických útokov
Eon je najväčším dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete v Nemecku.
Autor TASR
Essen 16. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Eon čelí rastúcemu počtu kybernetických útokov. Denne je zaznamenaných niekoľko stoviek útokov na sieťovú infraštruktúru, uviedol v pondelok člen predstavenstva Thomas König. Za posledných päť rokov sa toto číslo zvýšilo desaťnásobne, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Eon je najväčším dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete v Nemecku. Nemecké ministerstvo vnútra v januári upozornilo, že krajina čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich údajne vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Minister vnútra Alexander Dobrindt v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. Vláda preto plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku.
Eon je najväčším dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete v Nemecku. Nemecké ministerstvo vnútra v januári upozornilo, že krajina čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich údajne vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Minister vnútra Alexander Dobrindt v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. Vláda preto plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku.