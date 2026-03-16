Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
< sekcia Ekonomika

Nemecký koncern Eon čelí rastúcemu počtu kybernetických útokov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Essen 16. marca (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť Eon čelí rastúcemu počtu kybernetických útokov. Denne je zaznamenaných niekoľko stoviek útokov na sieťovú infraštruktúru, uviedol v pondelok člen predstavenstva Thomas König. Za posledných päť rokov sa toto číslo zvýšilo desaťnásobne, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Eon je najväčším dodávateľom elektrickej energie a prevádzkovateľom distribučnej siete v Nemecku. Nemecké ministerstvo vnútra v januári upozornilo, že krajina čelí neustálym kybernetickým útokom namiereným proti štátnym inštitúciám, kritickej infraštruktúre aj súkromným firmám. Mnohé z nich údajne vykonávajú skupiny napojené na spravodajské služby cudzích štátov. Minister vnútra Alexander Dobrindt v tejto súvislosti spomenul najmä hybridné útoky z Ruska. Vláda preto plánuje zriadiť nové obranné centrum proti hybridným hrozbám, ktorého cieľom je zlepšiť koordináciu medzi jednotlivými úrovňami štátu. Centrum by malo začať fungovať ešte v tomto roku.
Neprehliadnite

OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?

OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

TÝŽDENNÍK: Všetko niekedy nestačí