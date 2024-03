Nemecký koncern E.ON plánuje do roku 2028 preinvestovať 42 miliárd eur

Essen 13. marca (TASR) - Najväčší nemecký dodávateľ energie a prevádzkovateľ distribučnej siete E.ON plánuje v najbližších rokoch vo veľkom investovať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V rokoch 2024 až 2028 by malo do energetickej transformácie v Nemecku a inde v Európe ísť 42 miliárd eur, oznámila spoločnosť v stredu. Predchádzajúci päťročný plán počítal na obdobie rokov 2023 až 2027 s investíciami v objeme približne 33 miliárd eur.



Cieľom je investovať do bezpečného, konkurencieschopného a udržateľného energetického systému, uviedla spoločnosť. Zo 42 miliárd eur má smerovať 34 miliárd do sieťových odvetví. Z toho viac ako 25 miliárd eur chce koncern investovať v Nemecku.



E.ON je podľa vlastných údajov jedným z najväčších prevádzkovateľov distribučných sietí v Európe s približne 1,6 milióna kilometrov elektrických a plynových vedení v deviatich európskych krajinách. Spoločnosť je najväčším prevádzkovateľom distribučnej siete v Nemecku. Z takmer 1,9 milióna kilometrov elektrickej siete tam prevádzkuje takmer 700.000 kilometrov a k dispozícii má aj ďalších 100.000 kilometrov plynovej siete.