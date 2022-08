Nemecký koncern Henkel zvýšil tržby v 1. polroku o takmer desatinu

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecký koncern Henkel oznámil za 1. polrok rast tržieb o takmer desatinu, keď výsledky podporili všetky segmenty spoločnosti a všetky regióny, v ktorých firma pôsobí. Vzhľadom na tieto výsledky spoločnosť zlepšila celoročnú prognózu vývoja organických tržieb. Na druhej strane, poukázala na vysoké vstupné náklady, ktoré znížili polročný prevádzkový zisk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Nemecký výrobca spotrebiteľského tovaru zaznamenal za 1. polrok tržby na úrovni 10,91 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 9,9 %. Organické tržby, ktoré nezahrnujú kurzové vplyvy a kúpu alebo predaj aktív, zaznamenali rast o 8,9 %.



Spoločnosť tak v oblasti tržieb prekonala očakávania trhov. Analytici predpokladali, že Henkel vykáže za 1. polrok tržby na úrovni 10,67 miliardy eur.



Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) však klesol o takmer pätinu. Dosiahol 1,17 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o viac než 18 %. Hlavnou príčinou je podľa Henkelu vysoký rast nákladov na suroviny.



Vzhľadom na vývoj v 1. polroku Henkel uviedol, že za celý rok očakáva rast tržieb na organickej báze v rozmedzí od 4,5 do 6,5 %. Firma pôvodne počítala s rastom v rozmedzí od 3,5 do 5,5 %.