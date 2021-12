Nemecký koncern Merck prehlbuje spoluprácu s Palantirom

Darmstadt 7. decembra (TASR) - Nemecký koncern Merck chce z dôvodu aktuálneho globálneho nedostatku čipov vytvoriť novú platformu, ktorá má zlepšiť analýzu dát v polovodičovom priemysle. Preto prehĺbi svoju spoluprácu s americkou softvérovou spoločnosťou Palantir, ktorá sa špecializuje na analýzu dát, uviedol v utorok nemecký koncern.



Obe firmy chcú spoločne vytvoriť platformu, ktorá zvýši transparentnosť dodávateľského reťazca, zrýchli uvádzanie na trh a mala by pomôcť zmenšiť nedostatok čipov. Šéfkou platformy s názvom Athinia sa stane aktuálna technologická riaditeľka Mercku Laura Matzová.



Platforma umožní výrobcom polovodičov a dodávateľom materiálov vzájomnú výmenu dát rovnako ako ich analýzu, aby sa zvýšila efektivita výrobného procesu a dodávateľského reťazca, uviedol Merck. Navyše by mala umožniť firmám z odvetvia lepšie pochopiť interakcie medzi materiálmi a procesmi v produkčných závodoch.



"Polovodičové odvetvie čakajú bezprecedentné rozsiahle zmeny," uviedol šéf divízie Electronics nemeckého koncernu Kai Beckmann. Firmy podľa neho potrebujú dátovú platformu, ktorá im poskytne potrebnú transparentnosť a analýzu dát, aby vyriešili problémy s nedostatkom čipov a dodávateľskými reťazcami.



Merck vstúpil do obchodu s materiálmi pre elektroniku predovšetkým prevzatím dodávateľa Versum v roku 2019. Do roku 2025 chce koncern investovať viac než 3 miliardy eur do svojej divízie Electronics.